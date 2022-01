Núvol, 13 de gener de 2022

Aquest Nadal la pel·lícula Don’t Look Up (No mires arriba) ha causat furor. Com abordem des de les ficcions el futur incert del nostre planeta i la supervivència de l’espècie humana? Al final del dia, només el pensament positiu ens salvarà. Per Jaume Forés Juliana