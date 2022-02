Presenta la teva proposta de valor inicial i participa en la Startup Competition del IOT Solutions World Congress 2022

Comunicat SmartCatalonia, 22 de febrer de 2022

La crida per a startups de l’IOT Solutions World Congress 2022 és l’oportunitat perfecta per obtenir la visibilitat global que et mereixes! Presenta i mostra la teva proposta de valor inicial i solucions innovadores de transformació ciberfísica, com ara IoT, AR/VR, impressió 3D, drons, IA i aprenentatge automàtic i altres tecnologies emergents vinculades a la progressió cap a un món connectat.

Les startups es dividiran en dues classes. La primera serà per als emprenedors que hagin desenvolupat un producte mínim viable (MVP). La segona serà per als emprenedors que hagin creat els elements mínims necessaris per a l’escala i la comercialització.

Les startups seleccionades (5 per categoria) participaran en la Startup Competition que se celebrarà al IOT Solutions World Congress 2022, del 10 al 12 de maig a Barcelona.

Dates