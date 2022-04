Presenta els teus productes i solucions a la European Blockchain Convention 2022

Aportar la següent documentació juntament amb el formulari:

Un fitxer en format PowerPoint o similar amb una presentació corporativa de l’empresa en català, castellà o anglès. Màxim 20 diapositives que inclogui:

– Explicació del producte/servei

– Model de negoci

– Pla Estratègic de creixement del negoci

– Equip

– Objectius que es volen aconseguir participant a la EBC.

Un fitxer amb el logotip de l’empresa per mostrar a la web del congrés.

La presentació i el logotip s’hauran d’enviar a través d’alguna web de transferència de fitxers, per ex: Dropbox, WeTransfer, etc.