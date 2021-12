Preparem les activitats del 2022 Implica-t’hi!

Òmnium Les Corts, 2 de desembre de 2021

La Junta d’Òmnium Les Corts estem preparant l’Assemblea General Ordinària presencial pel pròxim mes de gener. Serà un espai de trobada i ens agradaria molt comptar amb la teva participació per conèixer-nos millor, intercanviar opinions sobre l’entitat i, sobretot, per a poder treballar totes les necessitats que teniu des dels diferents barris del nostre districte. A més, també ens agradarà saber quins són els teus interessos i si t’agradaria participar amb nosaltres d’alguna manera.

En aquest punt de trobada et presentarem les nostres línies de treball i t’explicarem en quins projectes concrets estem treballant, tant a nivell nacional com de districte. Com ja saps, des d’Òmnium Cultural s’estan proposant activitats per reforçar l’ús social de la llengua i estem posant molt l’accent en millorar la cohesió social del nostre país, entre moltes altres accions.

Aprofitarem també per a presentar-vos a tots els membres actuals de la junta, ja que recentment hem tingut noves incorporacions a l’equip.

Gràcies a tots aquells que ens heu fet arribar les vostres propostes de cara l’any 2022. Divendres 26 de novembre vam estar planificant i pressupostant aquest any que com veuràs girarà sobretot al voltant de la Llengua sense oblidar les altres potes de l’entitat: la Cultura, el País i la Cohesió social.

Aquest desembre començarem a preparar les activitats i els projectes que volem que et facis teus, donant-hi la teva opinió i/o participant-hi.

Encara tenim obert el formulari, per si vols continuar enviant propostes o per si et vols apuntar per tirar una proposta endavant.