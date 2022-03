Posted by

Decidim.Bacelona, 18 de març de 2022

Per commemorar el Dia Internacional de les Dones, s’ha convocat el Premi 8 de Març – Maria Aurèlia Capmany 2022 per reflexionar entorn d’una temàtica d’impacte social i de gènere. L’objectiu del premi és donar suport a projectes amb perspectiva de gènere, interseccional i de justícia social. El procés de recollida de suports té lloc fins a les 9h del dissabte 19 de març. Hi poden participar les persones empadronades a Barcelona majors de 14 anys.