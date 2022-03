Portes obertes a l’APTIC

Aptic, 16 de març de 2022

Voleu venir a conèixer com és l’APTIC de portes endins? Us agradaria saber com funcionen les comissions de treball que fan que l’associació sigui una realitat? Us agradaria col·laborar-hi, però no teniu gaire clar quina encaixa millor amb vosaltres?



El divendres dia 1 d’abril reobrim les portes de la nostra seu per explicar-vos tot el que vulgueu saber sobre l’associació, que ja fa més de 20 anys que representa i defensa el col·lectiu de professionals de la traducció i la interpretació, i que organitza activitats de formació i promoció per als membres d’aquest sector.



I com que, darrerament, no hem tingut l’ocasió de veure’ns en persona tant com ens hagués agradat, hem organitzat un pica-pica obert a tothom ―també a qui encara no s’hagi associat― per posar-nos cara, retrobar-nos i prendre alguna cosa mentre fem xarxa amb altres companys de professió!



Us hi apunteu? Nosaltres en tenim moltes ganes! Ompliu el formulari d’inscripció.

Al web de l’APTIC trobareu més informació sobre l’acte.

Cordialment,

Junta de l’APTIC