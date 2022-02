Polítiques Digitals us ofereix un descompte en les entrades per la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica

Posted by

Comunicat SmartCatalonia, 23 de febrer de 2022

El 21 de març tindrà lloc la 27a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica i, des del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, us oferim un codi de descompte en les entrades. Per beneficiar-te’n, has d’inscriure’t en el següent enllaç i introduir el codi Dte27aNitEC.

L’esdeveniment de referència del sector TIC a Catalunya tindrà lloc a l’Auditori de Barcelona, espai que es convertirà en un punt de trobada per als professionals, empreses, administració pública, universitats, associacions i institucions del sector TIC a Catalunya. La gala d’enguany-que presentarà la popular periodista de TV3 Núria Solé i es retransetrà en directe a Fibracat TV-, servirà per reivindicar les dones referents del sector.

La cerimònia, que comptarà amb la participació ja confirmada del Molt Hble. President de la Generalitat, Pere Aragonès, també acollirà el lliurament dels Premis Salvà i Campillo (guardó de prestigi que reconeix la personalitat destacada i l’emprenedoria), Joan Clarke (que premiarà al CIO destacat), Alan Turing (al compromís social), el Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC, i el Premi d’Honor de La Nit (el nom dels guanyadors es desvetllarà en el decurs de la mateixa cerimònia).

#LaNit2022 està organitzada conjuntament per l’Associació Catalana d’Enginyeria de Telecomunicació i Tecnologies Digitals (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF).