Polítiques Digitals us ofereix un descompte en les entrades per la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica

Comunicat Smart Catalonia, 20 de gener de 2022

El 21 de març tindrà lloc la 27a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica i, des del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, us oferim un codi de descompte en les entrades. Per beneficiar-te’n, has d’inscriure’t en el següent enllaç i introduir el codi Dte27aNitEC.

L’esdeveniment de referència del sector TIC a Catalunya tindrà lloc a l’Auditori de Barcelona, espai que es convertirà en un punt de trobada per als professionals, empreses, administració pública, universitats, associacions i institucions del sector TIC a Catalunya. La cerimònia també es podrà seguir en directe per Internet i Fibracat TV.

#LaNit2022 està organitzada conjuntament per l’Associació Catalana d’Enginyeria de Telecomunicació i Tecnologies Digitals (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF).

Fins al 28 de gener es poden fer arribar candidatures als Premis que es lliuraran en el decurs de la cerimònia.