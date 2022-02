Plenària i nou Pla d’Acció de la Xarxa BCN Antirumors

Xarxa BCN Antirumors, 11 de febrer de 2022

A la Xarxa BCN Antirumors ja fa uns quants mesos que treballem en l’elaboració del nou Pla d’Acció, que ha de recollir els objectius i prioritats de la XBCNA per als propers cinc anys.

Ara ja podeu consultar l’informe de l’avaluació del Pla d’Acció 2016-2020, on trobareu els resultats de la primera fase d’aquest procés. I per continuar avançant en l’elaboració del nou Pla d’Acció, us recordem que (si no ho heu fet) encara sou a temps d’inscriure-us a la Plenària de la XBCNA.

Aquest és un moment important per a la Xarxa i cal que hi siguin presents totes les veus.

La vostra participació és molt important!

Dia: dimecres 16 de febrer

Hora: a les 18 h

Lloc: Centre Cultural Albareda (c. Albareda, 22)

Inscripcions: antirumors@bcn.cat

Us hi esperem!