PER UNA LLEI DE L’AUDIOVISUAL QUE RESPECTE ELS DRETS LINGÜÍSTICS

ACPV, 4 d’abril de 2022

Des del moment en què es va iniciar la tramitació de la llei estatal de l’audiovisual (que ha de regular el doblatge i la subtitulació, i també el suport a la producció de pel·lícules en les llengües de l’estat, i el paper regulador dels ens estatal i autonòmics), ACPV ha estat treballant amb altres entitats per a garantir que la futura llei respecte els nostres drets lingüístics.

Amb l’objectiu d’iniciar el debat i sensibilitzar la societat valenciana sobre una llei que tindrà tanta importància, el passat mes de novembre vam organitzar al centre Octubre l’acte presentat pel periodista Xavier Aliaga, on participaren Vicenta Tasa, directora de la Càtedra de Drets Lingüístics de la Universitat de València; José Maria Vidal, president del Consell Valencià de l’Audiovisual, i els representants de les empreses del sector audiovisual (Ximo Pérez, vicepresident de PAV; Cristina abril, presidenta d’AVAPI i Rafa Molés, membre d’AVANT).

El 15 de desembre de 2021 participàrem a Madrid en la reunió de les entitats en defensa de les llengües catalana, basca i gallega amb els partits polítics sobre el projecte de llei estatal de l’audiovisual, on vam tenir un primer contacte.

Posteriorment, i constatada la necessitat de fer propostes d’esmenes concretes al projecte de llei elaborat pel Govern espanyol i de presentar-les als partits polítics amb representació al Congrés dels Diputats, amb l’objectiu de treballar conjuntament per a garantir la igualtat de les llengües no castellanes de l’estat amb el castellà, ACPV va constituir una plataforma de treball amb les entitats amb què formem la Federació Llull (Òmnium Cultural i Obra Cultural Balear), Plataforma per la Llengua (que ja havia iniciat un treball en aquest sentit), i Kontseilua i A Mesa por la Normalización Lingüística (que apleguen les entitats basques i gallegues, respectivament).