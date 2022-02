Gemi d’Editors de Catalunya, 7 de febrer de 2022

El Gremi d’Editors de Catalunya amb docents natius ha preparat el workshop ‘Persuading your audience – The power of the Story Telling’. El taller combina l’única fórmula de llenguatge i tècniques storytelling, traient el màxim partit als dos objectius, el de millorar la pròpia habilitat de comunicació i aconseguir augmentar la fluïdesa i seguretat quan parlem en anglès.