Oberta la convocatòria de Beca General 2022-2023

Universitat Autònoma de Barcelona, 19 d’abril de 2022

Aquest any hi ha canvis en la Convocatòria de beca de caràcter general del Ministeri, i entre d’altres, cal destacar que ja està obert el termini per sol·licitar-la!

Tens temps fins el 12 de maig per sol·licitar la teva, encara que no sàpigues el que estudiaràs o fins i tot encara que no hagis decidit si estudiaràs o no! No hi haurà un segon termini per demanar-la, així que cal fer-ho ara i no pateixis… si has de modificar els estudis ho podràs fer i si al final no estudies, no passa res, te la denegaran i això no penalitza per al futur.

Consulta tota la informació a la web de l’AGAUR o a la del Ministeri i quan ho tinguis tot clar i la documentació necessària preparada, sol·licita-la seguint aquest botó: