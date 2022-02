Músiques amb accents

Espai Avinyó, 15 de febrer de 2022

El plurilingüisme és un valor en si mateix, però són totes les llengües igual de rellevants en el nostre context? Quina és la part oculta del llenguatge, més enllà de la seva funció comunicativa, en les lletres de les cançons? A quines llengües donem prioritat en el nostre repertori musical?

En el marc del Dia Internacional de la llengua materna (21 de febrer), l’Espai Avinyó us convida a un fòrum musical i participatiu on s’entrellaçaran la música i les llengües maternes, amb la intenció de reflexionar al voltant de temes com les lletres de les cançons, les versions, les traduccions, entre altres aspectes per tal d’aprofundir en la rellevància de les músiques en la construcció individual i col·lectiva.

A través de diferents convidades amb bagatges diversos, reflexionarem i compartirem mitjançant una llista de reproducció col·laborativa el fet significatiu i vivencial entorn de les llengües i llenguatges.

Amb:

Sofia Archer

Xiwire

Dafne C

Kim Hernandez

Fatima Saheb

Daura R3AL

Dinamitza: Vignesh Melwani, cantant barcelonès graduat en Humanitats, format en teatre i dansa kathak, estudiant i professor de música. L’any vinent obtindrà el grau superior de música en cant modern en el conservatori superior del Liceu.

Col·labora: La Deskomunal

Dia: dimecres 23 de febrer

Hora: a les 18 h

Lloc: La Deskomunal (Carrer del Tenor Masini, 5)

Inscripcions: espaisinterculturals@bcn.cat