Mobilització per la Llengua. L’escola en català ara i sempre ! Barcelona, 18 de desembre de 2021

Plataforma per la Llengua, 3 de desembre de 2021

L’atac contra la immersió perpetrat pels tribunals és inadmissible. Com a membre de Som Escola, Plataforma per la Llengua participarà en la mobilització del 18 de desembre al matí a Barcelona i fa una crida perquè tothom surti al carrer a defensar i reivindicar l’escola en català.

No és propi d’una democràcia que un tribunal invalidi un model educatiu avalat per la societat i pel seu Parlament. De fet, segons una enquesta encarregada per Plataforma per la Llengua i publicada aquesta tardor, el 82% dels habitants de Catalunya donen suport a la immersió lingüística.

A més, la sentència que vol obligar les escoles a impartir un 25% de les hores lectives en castellà és contrària a la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELROM). Mitjançant aquesta carta, l’Estat espanyol es va comprometre a fer possible que tots els estudiants que ho vulguin estudiïn en un sistema immersiu íntegrament en català.

És imprescindible que mostrem el nostre rebuig a l’activisme judicial que vol imposar la destrucció d’un model d’escola avalat per la població, pel Parlament de Catalunya i pels compromisos internacionals adquirits pel mateix Estat.

Per tot això, t’esperem a la mobilització del 18 a Barcelona en defensa de l’escola en català, ara i sempre!

Si vols contribuir a la lluita per la normalització del català en tots els àmbits,fes-te soci de Plataforma per la Llengua, l’entitat que treballa perquè puguem ser parlants de ple dret.