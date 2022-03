Mínors, el teu itinerari alternatiu

Posted by

Universitat Autònoma de Barcelona, 1 de març de 2022

T’agradaria poder canviar d’aires sense deixar de banda el teu camí? Creus que et vindrà de gust tastar quelcom de diferent? Vols que el teu currículum s’adapti als teus interessos? Voldràs eixamplar el camp de coneixement dels teus estudis? I ho voldràs tot sense haver de fer un esforç addicional?

Doncs vine a la Fira virtual de mínors UAB el proper divendres 4 de març i descobreix què són els mínors i per què t’interessen… si vols viure la teva experiència universitària d’una manera diferent: amb els mínors UAB podràs fer un itinerari alternatiu, per orientar la teva formació als teus interessos personals, construint tu mateix part del teu currículum… i sense necessitat de cursar més crèdits. Es pot demanar més?

Reserva ara la teva plaça i descobreix tot el que t’ofereixen els mínors. El dia 4 hi ha una sessió d’informació general sobre què són i com funcionen els mínors i sessions individuals per conéixer a fons cadascun dels mínors UAB. I ja saps… mínor és més !