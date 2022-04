Medialab Matadero investiga sobre la industria de las catástrofes y el cielo

La investigación de Crosman tomará el cielo de Madrid como figura central a través de técnicas de observación, filmación, texto y modelado, considerando su presencia en el imaginario y la cultura de la ciudad. Además, incorporará al análisis la obra Las Parcas (Átropos), de Francisco de Goya, y las ideas conceptuales sobre el destino, el tiempo, el control y la predicción presentes en estas cuatro mujeres mitológicas que controlaban el destino de la humanidad. Este análisis surge como desarrollo de proyectos y trabajos anteriores, especialmente de la serie The weather report girl ( La chica del tiempo), en la que la artista ya indagó en las tecnologías y sistemas relacionados con la modelización del clima, las narrativas del futuro y la infraestructura de predicción.

Con formación en diseño gráfico, máster en artes y cultura (UERJ, Río de Janeiro, 2014) y postgrado en estudios de performatividad (apass, Bruselas, 2017), el trabajo de Crosman abarca las instalaciones, el diseño especulativo, la educación y las dinámicas institucionales, con especial interés en las metodologías infraestructurales. La artista ha expuesto y desarrollado proyectos con Casa do Povo, aarea, 33ª Bienal de São Paulo, WIELS, CAC Vilnius, SFMoma, entre otros. Investigadora en el programa The Terraforming del Instituto Strelka (2020) y en la Sommerakademie Paul Klee (de 2017 a 2019), formó parte del equipo de dirección del espacio casamata en Río de Janeiro. Galardonada con el premio Sabam de Cultura, premio Artcontest 2017 y candidata al premio Pipa en 2019, Crosman ha publicado textos en Passepartout Journal, TANK, Strelka Mag, Arts of the Working Class.

El mercado millonario detrás de las catástrofes climáticas

Por su parte, el artista visual chino Gary Zhexi Zhang, cuya obra examina las infraestructuras sociales, las historias técnicas y los sistemas conceptuales, desarrollará la última fase del proyecto FUD, denominado así por el acrónimo en inglés de Fear, Uncertainty and Doubt (Miedo, Incertidumbre y Duda), un término utilizado en el sector financiero.