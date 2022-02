Manuel Villegas passa pel divan divuit personatges històrics a ‘Diàlegs d’ultratomba’

Fragmenta editorial, 9 de febrer de 2022

El psicoterapeuta i antic professor de psicologia a la Universitat de Barcelona Manuel Villegas sotmet imaginàriament a la psicoteràpia divuit personatges històrics com Verdaguer, Marilyn Monroe o Rodoreda que, de manera amena i clara, exposen els problemes que els van preocupar en vida. D’aquesta manera, a Diàlegs d’ultratomba, l’autor pretén explicar conceptes clau de la psicoteràpia a partir de converses imaginàries, disteses però documentades, amb aquests referents, reals o de ficció, des de l’antiguitat fins als nostres dies.

Manuel Villegas parteix de la seva àmplia experiència clínica i docent per repassar els problemes que omplen les sales dels psicòlegs, des de l’enamorament obsessiu o el procés de dol fins al maltractament, l’assetjament, l’ansietat o l’anorèxia.

Així, Calígula li serveix per tractar el narcisisme despòtic, Ponç Pilat l’assertivitat, el rei David la luxúria, Ciceró les fases del dol, Dimitri Karamàzov la impulsivitat, Ellen West l’anorèxia, Maria Callas la dependència afectiva o Simone de Beauvoir l’eutanàsia, i així fins a divuit casos. Amb un estil innovador i juganer, l’autor imagina a Diàlegs d’ultratomba les trobades de tots ells amb un terapeuta per buscar explicacions a experiències que els van acompanyar tota la vida. Experiències universals, analitzades amb el màxim rigor i alhora amb un estil amè, que poden interpel·lar tant el lector especialista com el llec. I que representen, al mateix temps, un passeig agradable per la història.

Diàlegs d’ultratomba, la primera obra que Manuel Villegas publica en català, es posa a la venda el pròxim dimecres 16 de febrer.