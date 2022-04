Posted by

NÚVOL, 12 d’abril de 2022

Abans de morir, Bernat Cormand va deixar mig embastat un àlbum il·lustrat. El seu germà Martí, artista com ell, l’ha completat. Es tracta de Lluny, que té com a punt de partida la mateixa imatge amb què acabava el seu últim àlbum il·lustrat, Els dies feliços. Per Bernat Puigtobella