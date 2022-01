Núvol, 11 de gener de 2022

A les pantalles catalanes del dilluns a la nit hi havia Quim Masferrervisitant Mura. No tinc res en contra d’El foraster, però els dilluns jo hauria d’estar veient a Clara Segura fosca i apoderada i a Pablo Derqui posseït per totes les masculinitats tòxiques imaginables. Per Joan Burdeus