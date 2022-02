La vosta empesa ha tancat un any rècord de ciberatacs ?

Posted by

Cambra digital, 14 de febrer de 2022

22 de febrer @ 16:00 a 17:00

Últimament una de les preocupacions més grans de les empreses són els ciberatacs a les seves xarxes.

Durant aquest webinar us volem presentar una eina proactiva en la gestió de les vulnerabilitats de les empreses i organitzacions, identificant els ports per on poden ser hackeades les xarxes i disminuir el risc de ser atacades, mantenint sota control el grau d’exposició davant amenaces de Ciberseguretat i evitar les potencials conseqüències.