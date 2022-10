LA VIDA BAJO LA CUSTODIA DEL VOLCÁN MUHAVURA

Rift-Valley Expeditions, 14 de agosto de 2022

“La brisa que corría al pie de las montañas hizo que me calzara de buena gana unos calcetines bien gordos y un buen forro polar. Llevaba tres meses viviendo en Entebbe, la segunda ciudad más grande de Uganda después de Kampala, su capital, y el calor y el polvo no nos habían dado tregua en las últimas semanas de la temporada seca.

Por eso allí, a las faldas del volcán Muhavura, sentada en mi sillón del porche, agradecí la manta y la botella de agua caliente recubierta en paño que me dio Albert, el casero de aquella encantadora cabaña, para que entrara en calor y no me quedara fría mientras leía.

Aquella zona desprendía una magia especial. Los tres volcanes que custodiaban el pequeño pueblo de Kisoro se perdían a través de las nubes, ocultando cuán altos eran.

¿Que cómo había llegado allí? Lo primero, eligiendo el lugar más remoto que encontré buscando en Google Maps. Había reservado el alojamiento más alejado de la civilización antes de adentrarse en el Parque Nacional de Mgahinga, que parecía estar en mitad de la montaña.

Llegué hasta allí en uno de nuestros coches de safari, o al menos relativamente cerca, ya que ese lugar estaba a 10 horas en coche de mi casa en Entebbe, y todo lo que me pudieran acercar era más que bienvenido. Así que me había unido al grupo que salía esa semana para vivir en primera persona nuestro safari por excelencia en Rift Valley:el safari Twiga

Tenía curiosidad, claro. Era emocionante pensar que, no muy lejos de mi casa, campaban a sus anchas elefantes, jirafas o leones, se bañaban hipopótamos y cocodrilos un poco más arriba del Nilo que yo había visto en tantas ocasiones, y vivían familias enteras de los últimos gorilas de montaña del mundo.

Fueron, sin lugar a dudas, días intensos, emocionantes y que me hicieron recordar por qué lo que más me gustaba en el mundo era viajar. Pero fue el momento en el que le pedí a nuestro guía que parara el coche, me bajé en mitad de la nada y me despedí del grupo con el que había compartido ese maravilloso viaje, cuando empezó la aventura.”

Así comienza el nuevo artículo del blog escrito por Sandra Rubio, Responsable de Comunicación de Rift Valley Expeditions, donde nos cuenta su experiencia viviendo bajo el volcán Muhavura, en Uganda.

Además, en esta primera parte, nos narra cómo fue realizar el trekking por otro de los volcanes de la región, Sabinyo (“dientes de viejo” en idioma local”). ¿Queréis descubrir de dónde viene el nombre?

Podéis leer todo lo que el Parque Nacional de Mhaginga tiene que ofrecer en el nuevo post de nuestro blog.