Fundació Pasqual Maragall, 27 de gener de 2022

El 2022 hem arrencat amb una molt bona notícia i és que ja som més de 50.000 socis i sòcies que, com tu, ja formen part de la Fundació. Una vegada més, només tenim paraules d’agraïment, per creure en nosaltres i lluitar al nostre costat. Gràcies al teu compromís i solidaritat, cada vegada estem més a prop d’un futur on tots i totes puguem recordar.