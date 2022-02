Inscriu-te al nostre programa gratuït de grups terapèutics per a persones cuidadores

Posted by

Fundació Pasqual Maragall, 17 de febrer de 2022

Cuides d’un familiar amb Alzheimer? T’agradaria adquirir coneixements per afrontar millor el procés de cuidar i compartir la teva experiència amb persones que es troben en la mateixa situació?

Ara pots apuntar-te al nostre programa gratuït de grups terapèutics per a persones cuidadores de familiars amb Alzheimer. A través d’una intervenció terapèutica grupal conduïda per una psicòloga, s’ofereix informació i eines específiques per millorar la qualitat de les cures i el benestar general de les persones cuidadores.

En què consisteix?

A cada grup hi participaran un màxim de 10 persones que tenen cura d’un familiar amb malaltia d’Alzheimer, i el programa consta d’una sessió setmanal de 90 minuts durant 14 setmanes. Al llarg de les sessions es tractaran temes de gran rellevància, com ara l’evolució de la malaltia, l’abordatge dels símptomes, la comunicació amb la persona afectada i els recursos comunitaris disponibles, entre d’altres. Així mateix, es proporcionaran pautes i estratègies per millorar la cura personal.

A causa de les circumstàncies derivades de la situació sanitària, el programa s’iniciarà en format online, però si més endavant les circumstàncies ho permeten, es canviarà a format presencial. En aquest cas, les sessions es duran a terme a les nostres instal·lacions de Barcelona.

La previsió és que el programa es posi en marxa a principis de març.

Com inscriure’s?

Reserva la teva plaça ara totalment gratis deixant les teves dades al següent formulari: