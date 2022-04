Formació antirumors

Ajuntament de Barcelona, 25 d’abril de 2022

Aquest 2022, el Programa BCN Interculturalitat, oferirà 2 edicions de la formació online “Rumors i narratives discriminatòries: Com fer-hi front des de la perspectiva intercultural?”.

Dates:

1a edició: 3, 10, 17, 24 i 31 de maig de 16 h a 18 h.

2a edició: 13, 20, 27 de setembre, 4 i 11 d’octubre de 16 h a 18 h.

La formació té per objectiu aprofundir en els imaginaris sobre pluralitat cultural, de creences o lingüística, propis de contextos occidentals i en la seva construcció històrica, per entendre com operen i com legitimen els diferents eixos d’opressió. També cerca donar eines per fer una anàlisi crítica de les narratives discriminatòries i basats en imaginaris racistes sobre la diversitat cultural.

La formació serà online i, a les diferents sessions en directe, es combinarà la teoria amb alguna part més participativa i pràctica. Es facilitaran, també, materials complementaris relacionats amb els temes que s’abordaran. Les sessions es desenvoluparan a través de la plataforma Zoom.

Poden realitzar-la persones que visquin o exerceixin la seva activitat a la ciutat de Barcelona; personal tècnic i voluntari d’entitats, serveis i equipaments i persones a títol individual.

Preinscripció: Enviar correu a suportinterculturalitat@bcn.cat indicant nom i cognoms. Data límit 29 d’abril.

Places limitades!