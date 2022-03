Feu una demostració del vostre producte o servei d’Intel·ligència Artificial al CATALONIA.AI DEMO ZONE de l’IoT Solutions World Congress 2022

Posted by

Comunicat SmartCatalonia, 18 de març de 2022

Sou una empresa innovadora o centre de recerca i innovació de l’àmbit de la Intel·ligència Artificial? Teniu un producte o servei aplicable al sector industrial que es pugui ensenyar i provar? Si responeu afirmativament a aquestes preguntes, la vostra empresa o centre pot ser seleccionat per participar en la CATALONIA.AI DEMO ZONE que la Generalitat de Catalunya tindrà en l’IoT solutions World Congress 2022, en endavant IOTSWC. Un esdeveniment que se celebrarà del 10 al 12 de maig a Fira Barcelona Gran Via.

L’IOTSWC, l’esdeveniment líder mundial sobre Internet de les Coses (IoT) aplicat a la indústria, anirà més enllà de l’IoT per esdevenir una plataforma global que ofereix solucions transformadores que combinin diverses tecnologies disruptives a companyies de qualsevol sector. Sota el lema Connect with the Game Changers, comptarà amb les últimes aplicacions basades en IoT, Intel·ligència Artificial, Ciberseguretat, Computació Quàntica, Blockchain o Digital Twins.

Aquest any, la Generalitat de Catalunya disposarà, a més de l’estand principal, d’un espai de 120 metres quadrats dedicats exclusivament a la presentació de demostradors sobre l’aplicació de la Intel·ligència Artificial. Serà un espai en què els visitants, les empreses i les entitats que estan presents en el congrés podran experimentar de primera mà els beneficis de l’aplicació de la Intel·ligència Artificial.

La data límit de presentació de sol·licituds és l’1 d’abril de 2022

Què inclou l’espai

Espai demostrador al CATALONIA.AI DEMO ZONE de la Generalitat de Catalunya.

Promoció a través de diferents canals de comunicació (web, premsa, etc.).

2 Passis d’expositor.

4 Passis Full Congress.

4 Passis Expo Congress.

4 Passis Digital Congress.

Inclusió al catàleg oficial en línia d’empreses de l’lOTSWC.

El cost per l’espai és gratuït, però l’empresa ha d’assumir tots els costos de transport i instal·lació de la seva demostració.

Requisits obligatoris

Enviar un correu electrònic amb les vostres dades de contacte i enviar-lo a smartcatalonia@gencat.cat abans de l’1 d’abril de 2022 amb l’assumpte “CATALONIA.AI DEMO ZONE”.

Documentació que cal adjuntar en el correu electrònic:

– Breu descripció en ANGLÈS (màxim 100 paraules) i en català. Aquesta serà la descripció que es farà servir per al catàleg IOTSWC 2022, així com en les accions de difusió i comunicació que la Generalitat de Catalunya consideri oportunes. El vostre consentiment es considera implícit. Per aquest motiu, és important que el text sigui ENTENEDOR i DESCRIPTIU.

– Adjuntar un fitxer en format PowerPoint amb una presentació corporativa de l’empresa en català, castellà o anglès. Màxim 15 diapositives.

– Imatges clares i/o un vídeo amb l’enllaç corresponent de la representació de la demostració. És important que sabem com es vol representar exactament la demostració.

– Adjuntar un fitxer amb el logotip que desitgeu que surti en el catàleg (en format “traçat” o alta resolució: Freehand, Illustrator, etc.). Aquest serà el logotip que es farà servir en la senyalització de la vostra empresa a l’estand de la Generalitat de Catalunya.

– El PowerPoint, les imatges i el logo s’hauran d’enviar a través d’alguna web de transferència de fitxers, per ex: Dropbox, WeTransfer, etc.

– Abans del 15 d’abril de 2022 rebreu confirmació de si heu estat seleccionats

Criteris de selecció

Ser una empresa o centre de recerca i innovació català que treballa en el segment de negoci de la Intel·ligència Artificial. El comitè de selecció tindrà en compte:

El vostre nivell d’innovació i originalitat del producte, servei o aplicació, les possibilitats d’internacionalització.

Es valorarà el grau de maduresa o d’implementació en el mercat dels vostres productes, serveis o aplicacions.

Per ampliar aquesta informació, podeu contactar amb smartcatalonia@gencat.cat.

Dates establertes