Creu Roja, 20 de gener de 2022

Amb el nou any, arriben nous propòsits i, a la Creu Roja, també ens hem marcat les nostres metes i totes elles tenen un objectiu en comú: estar al costat de les persones que més ens necessiten.

A més, com cada any, volem destacar diverses dates on podràs accedir a continguts digitals relacionats amb dies en els quals l’activitat de la Creu Roja està especialment assenyalada. Tots aquests dies els hem marcat a la nostra AGENDACR.

Properes dates

8 de març: Dia Internacional de la Dona

7 d’abril: Dia Mundial de la Salut

8 de maig: Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja