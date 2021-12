Posted by

Butlletí del Districte Sant Martí

És un servei gratuït de l’Ajuntament de Barcelona on s’ofereixen al veïnat recursos de proximitat per millorar la situació tant de les persones que es dediquen a cuidar com de les que tenen necessitats de cura. Està ubicat al Casal de Ca l’Isidret i l’horari d’atenció és: dimarts i dijous, de 10 a 13 h, i dilluns i dimecres, de 16 a 20 h