Encuentros de Rift: Mujeres africanas

Rift-Valley Expeditions, 22 de febrero de 2022

Jueves 24 de febrero a las 19:00

En esta entrevista de Chema Caballero a la camerunesa Sonia Mankongo, se hablará sobre el empoderamiento de la mujer a través de la educación en África, y en particular en Camerún

Gabinete de Historia Natural

C/ de la Victoria 9, 28012 Madrid

¡El 24 de febrero a las 19h tendremos de invitada especial a la camerunesa Sonia Mankongo en los Encuentros de Rift!



Con el fin de acercar y conocer mejor el continente africano y romper muchos de los tópicos y mitos que tenemos sobre él, en Rift Valley hemos comenzado un proyecto llamado “Encuentros de Rift con Chema Caballero como coordinador.



En esta ocasión la invitada especial será la camerunesa Sonia Mankongo, Doctora en Filología Hispánica, Máster en Estudios de Paz y experta en feminismo y educación.



Aprovecharemos su visita a España para entrevistarla sobre del empoderamiento de la mujer a través de la educación en este continente y en particular en Camerún.



Como siempre, contamos también con la colaboración logística de la Asociación Be Wild Be Proud, formada por jóvenes profesionales que utilizan el viaje como herramienta de cambio social.



Si queréis venir, solo tenéis que mandarnos un email a tomas@rift-valley.com o escribirnos un WhatsApp al 687 34 03 16 confirmando vuestra asistencia.

Chema Caballero, asesor de ONG y escritor, desarrolla una labor de difusión de África en contexto y en positivo. Nos adentraremos con él en la realidad de algunos de los países más interesantes y sugestivos de África, al mismo tiempo que nos ayudará a romper muchos de los prejuicios y estereotipos.