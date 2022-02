‘El síndic, a prop teu’, al barri de Sant Antoni

Sindicatura de Greuges de Barcelona, 4 de febrer de 2022

El nou síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, estarà el pròxim dimarts 8 de febrer a les 19 hores a la llibreria Byron (c/Casanova, 32), en el marc del programa ‘El síndic, a prop teu’, per escoltar les propostes i les queixes del veïnat del barri. L’acte estarà moderat per la directora del Tot Barcelona, Meritxell M. Pauné.

Des del nomenament de David Bondia el darrer mes d’octubre, la Sindicatura de Greuges de Barcelona està impulsant iniciatives per donar a conèixer el seu potencial per ajudar al veïnat, així com per acostar la institució a la ciutadania, com poden ser ‘A peu de carrer’ o ‘El síndic, a prop teu’. El nostre objectiu és garantir el compliment dels drets humans de proximitat a Barcelona.

Us esperem el dimarts a la llibreria Byron!