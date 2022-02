Josefina Canals Estruch, 17 de febrer de 2022

Aquest any és la 6a edició del DiVers, el festival de poesia de Martorell que tindrà lloc entre el 17 i el 20 de març de 2022.

És per això que volem convidar-vos a participar del Mercat del DiVers que es farà el dissabte, 19 de març, durant el matí, a la plaça de la Vila amb la vostra editorial. Per part nostra us facilitarem la carpa, un taula plegable (2 m) i dues cadires i l’espai per ubicar-vos.

Si tinguéssiu alguna dificultat per venir, les llibreries de Martorell, que ens acompanyaran, els podríeu fer arribar els llibres o les novetats que veieu interessants.

Podeu fer la vostra inscripció aquí i ens posarem en contacte amb vosaltres: