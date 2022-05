Posted by

Núvol, 12 de maig de 2022

La Nit dels Museus recupera aquest any la presencialitat després de dos anys afectats per la pandèmia. Aprofitant l’efemèride Núvol publica en aquest número una àmplia guia d’exposicions i una agenda de les activitats que s’han programat per al Dia Internacional dels Museus (DIM), que se celebra oficialment el 18 de maig però que arrenca el dia 14 amb la Nit dels Museus i es prolonga amb activitats fins al 22 de maig.