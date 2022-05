Crea un canal de Twitch i connecta amb el teu públic!

Posted by

Gremi d’Editors de Catalunya, 4 de maig de 2022

Estem en un nou paradigma de la comunicació en el que l’entreteniment i el contingut en directe són els més ben valorats. En aquest entorn Twitch s’ha convertit en plataforma principal per a transmissions en directe, una oportunitat per acostar-te al teu públic i interactuar amb ell. En aquesta formació coneixeràs quines són les temàtiques més vistes a Twitch i aprendràs a crear un canal i consells per a la retransmissió dels teus vídeos en directe.