Fitxer d’entitat ciutadanes de Barcelona, 25 de gener de 2022

Us fem arribar aquest correu des de la Direcció de Serveis d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona per a informar-vos que ha estat publicada la convocatòria de subvencions per a desenvolupar projectes en el Marc de l’Acció Comunitària a la ciutat de Barcelona, de durada pluriennal, per als anys 2022 i 2023.

Els projectes objecte de la subvenció han de tenir com a objectiu principal la cohesió i la inclusió social, i es realitzaran mitjançant accions comunitàries de foment de les relacions socials, de pertinença i de cooperació entre membres d’un determinat espai de convivència, que potenciïn el teixit social i associatiu com a element de promoció social i comunitària i donin a conèixer els valors de l’associacionisme i el voluntariat. Els projectes a subvencionar hauran de fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin la intencionalitat transformadora de: L’enfortiment (apoderament) de la comunitat.

La millora de les condicions de vida (donant resposta a necessitats).

La inclusió/cohesió social.

El termini per a poder presentar les sol·licituds estarà obert fins el dia 7 de febrer de 2022.