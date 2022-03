Convocat a Sant Martí un Consell de Districte extraordinari

Posted by

Butlletí del Districte Sant Martí, 15 de març de 2022

La sessió se celebra aquest dijous 17 de març a partir de les 17.30 h. El Consell s’ha convocat per informar sobre la modificació puntual del Pla de Millora Urbana “L’illa 2004”, situada al barri del Parc i la Llacuna del Poblenou.

El Consell es retransmetrà per videoconferència i es podrà seguir en directe a través del canal YouTube del Districte de Sant Martí. La participació serà també únicament per via telemàtica i s’ha de sol·licitar emplenant un formulari que està disponible fins al dimecres 16 a les 17.30 h.