Decidim.Barcelona, 28 de gener de 2022

Ahir el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, va rebre alguns representants de les i els adolescents que van participar en el procés Ciutadania Adolescent 2021-2022, i va respondre a les tres propostes que el passat mes de juny havien explicat els joves com resultats del procés, establint un diàleg per tal de valorar què es pot dur a terme, què no es pot fer i per què, i de quina manera podrien les i els joves seguir vinculats al possible projecte que s’iniciï.