Celebració del Dia del Llibre el 23 d’abril a la ciutat de Barcelona

Gremi d’Editors de Catalunya, 14 de febrer de 2022

A les llibreries

Amb el benentès que s’aplicaran les mesures que, si fos el cas, les autoritats sanitàries indiquin, no hi haurà limitació de l’aforament i s’aplicaran les mesures habituals de prevenció: mascareta, distància i gestió de fluxos quan calgui, higiene i ventilació.

Una parada davant de la llibreria

Les llibreries podran posar 1 parada davant de l’establiment, al xamfrà més proper o en un radi aproximat de 100 metres. Si no fos possible -per les característiques de l’espai, de la vorera, per obres o mobiliari urbà, etc.-, la llibreria notificarà al Gremi una proposta d’ubicació perquè el districte la validi o en proposi una d’alternativa. Les llibreries es faran càrrec del muntatge, desmuntatge i gestió de cues. La parada no podrà superar els 12m i serà divisible en dos, però el màxim de juntes, en cas d’obstacle (arbrat, etc.). Es podran posar el divendres 22 i el dissabte de Sant Jordi, en l’horari habitual del comerç.