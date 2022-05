Posted by

Òmnium cultural, 4 de maig de 2022

Aquí tens el cartell complet del festival Límbic. Vine a Terrassa els dies 27 i 28 de maig per sentir en directe la millor creació contemporània en català. Els carrers de la ciutat acolliran una cinquantena de propostes com Ferran Palau, 31 Fam, Ginestà, Oye Polo, Cia. Miquel Barcelona, Blanca Llum Vidal i Los Sara Fontán, Enric Cassasses, Laia Estruch, LaSadcum… música, teatre, poesia i molt més. Al Límbic hi trobaràs tota la força de la cultura del país!