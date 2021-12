Posted by

Creu Roja, 21 de desembre de 2021

Abans que acabi l’any, m’agradaria recordar-te que hi ha persones que tenen el cor amb una forma molt especial i tu ets una d’elles, perquè gràcies a tu hem aconseguit ajudar milions de persones.

Et convido a veure el vídeo que resumeix tot el que hem viscut durant aquest any i que mostra que, les accions d’avui són decisives perquè el demà sigui més sostenible, més inclusiu i més just.

No vull acomiadar-me sense agrair-te, una vegada més, la teva col·laboració i sense desitjar-te unes BONES FESTES i un FELIÇ ANY 2022.