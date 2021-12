Bones festes i bon any nou !

Plataforma per la Llengua, 22 de desembre de 2021

suport i acompanyament en cadascuna de les accions i els projectes que hem emprès aquest any i que ens han ajudat a assolir nous objectius i Plataforma per la Llengua volem donar-vos les gràcies pel vostreen cadascuna de lesi elsque hem emprès aquest any i que ens han ajudat a assolir nous objectius i èxits durant el 2021.

Tot i així, el català continua necessitant-nos a tots nosaltres per guanyar força, reconeixement i drets. Fem que el català sigui l’estrella del 2022! Al món audiovisual, a l’escola, al comerç, a les xarxes socials, entre els més joves, i en tots els àmbits de la nostra vida quotidiana. A Plataforma per la Llengua encarem el 2022 amb ganes de continuar treballant per fer-ho possible i per promoure el català com a llengua comuna i de cohesió social.