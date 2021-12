Núvol, 30 de desembre de 2021

La revista anual 2021, que enguany és el punt de partida de la celebració dels 10 anys de Núvol, ja ha sortit del forn. La coberta ha estat il·lustrada per María Medem. Per presentar-vos l’anuari, en publiquem l’editorial de Bernat Puigtobella. Tots els subscriptors la rebran a casa, ara bé, els qui encara no us heu subscrit, podeu aconseguir l’anuari per 11 € (amb la despesa d’enviament inclosa) a través del nostre web