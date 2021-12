Aprèn amb l’editora Silvia Querini a arribar a l’os d’un text

Gremi d’Editors de Catalunya, 17 de desembre de 2021

El Gremi d’Editors de Catalunya organitza, amb la col·laboració de l’editora Silvia Querini, la quarta edició del curs de formació bonificada, “Editing, endinsa’t en el nucli del text”, de vint-i-cinc hores de durada, i que es realitzarà a les seves instal·lacions.

Per a editors que busquen una manera eficaç i persuasiva de millorar un text. Que vulguin entrenar i refinar les qualitats de treballar un text. Per a editors novells que vulguin ampliar els seus coneixements per portar i millorar un catàleg editorial. Per freelance que treballin per a empreses d’autoedició.