Ajuda’ns a fer que aquest Sant Jordi sigui inoblidable !

Fundació Paqual Maragall, 8 d’abril de 2022

ja queda molt poc per tornar a viure un dels dies més especials de l’any, Sant Jordi. Volem celebrar i compartir aquest fantàstic dia amb tot el teu equip, i per això, aquest any t’oferim les nostres roses solidàries per un futur sense Alzheimer.

Si vols regalar les nostres roses solidàries, les pots aconseguir a partir d’una donació de 600€ (50 unitats)*. Te les farem arribar a la teva empresa perquè els teus companys i companyes de treball, clients i proveïdors celebrin un Sant Jordi inoblidable.