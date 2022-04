AGENDA JM BANYOLES – MAIG

JAZZ

01.05.22

Després de tres lustres de trajecte musical, la seva saviesa com a músics ens fa l’efecte que és il·limitada i la seva capacitat de sorprendre l’oient, infinita. Veure’ls i escoltar-los és com assaborir el menú degustació d’un tres estrelles: alta música d’autor, basada en la tradició més genuïna, marca de la casa. Un recorregut sensitiu per les arrels musicals que cadascun d’ells ha conreat al llarg de la seva dilatada carrera musical. Llegir més…

Copyright © 2022 Joventuts Musicals de Banyoles. Tots els drets reservats.

Heu rebut aquest correu electrònic perquè esteu associats a l’entitat o us heu subscrit a la llista voluntàriament.

Contacte:

673 821 698 / info@jmbanyoles.com