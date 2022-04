Agenda especial

Obra Cultural Balear, 20 d’abril de 2022

#CORRELLENGUA2022

22, 23 i 24 d’abril

Els Joves de Mallorca per la Llenguahan anunciat que el Correllengua 2022 compta amb més de 2.000 inscrits. Corredors de totes les edats duran la flama de la llengua per Palma, Marratxí, Santa Maria, Consell, Alaró, Binissalem, Lloseta, Inca, Búger/Ullaró, Campanet, sa Pobla, Pollença, Alcúdia, Llubí, Maria de la Salut, Petra, Sant Joan, Montuïri, Algaida, Llucmajor, Campos, Felanitx, Porreres, Vilafranca i Manacor.

El president de l’entitat, Pau Emili Muñoz, ha afirmat «que això no ha fet més que començar, hi ha molts d’indrets on els corredors hauran de córrer en grup perquè ja no hi ha espais per a més relleus». A més, ha destacat que «tots els pobles estan organitzant actes de rebuda de la flama, parlament, ballades i tot tipus d’activitats per a fer del Correllengua una festa reivindicativa».