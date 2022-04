Posted by

AmicsUAB, 22 d’abril de 2022,

AmicsUAB et vol convidar a l’acte “Àfrica: canvi climàtic i resiliència. Reptes i oportunitats davant l’escalfament global” que farem el proper 25 d’abril a les 16 h, a través del nostre canal de YouTube.

Aquest cop, i amb motiu de la diada de Sant Jordi, tornem a col·laborar amb el servei de publicacions de la UAB, per presentar el llibre que dona nom a l’acte.

Comptarem amb les ponències de Johari Gautier, autor del llibre; Daniel Rico Camps, director de l’Institut d’Estudis Medievals de la UAB, professor del Departament d’Art i de Musicologia i director de la col·lecció “El Espejo y la Lámpara”; i Chema Caballero, Llicenciat en Dret, per la UAM i amb un màster en Drets Humans i Resolució de Conflictes, per Long Island University de Nova York, ha dirigit durant dues dècades programes de drets humans a Sierra Leone i ha coordinat diferents projectes d’ONGs a Àfrica i és un dels coautors del Blog “Àfrica no és un país” en El País, i Victoria Reyes, Professora d’investigació ICREA a Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA UAB).