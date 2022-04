ACPV, 30 de març de 2022

Ens aproximem a la commemoració del 25 d’abril, Diada nacional del País Valencià, que enguany celebrarem el dissabte 7 de maig a la ciutat de Castelló, en un any on es concentren celebracions com l’Any Joan Fuster, primer president d’Acció Cultural del País Valencià; el 90e aniversari de les Normes de Castelló; el tancament dels 50 anys d’Acció Cultural del País Valencià i els 40 anys de l’Aplec pel 25 d’abril a Castelló de 1982 on vàrem fer ressonar a viva veu O ara o mai!

Després de 2 anys de pandèmia, és més important que mai tornar als carrers a fer-nos visibles com a poble. I quina millor forma de commemorar totes aquestes fites històriques que tornant a Castelló a celebrar el 25 d’abril?

Et fem arribar la informació respecte a la diada que hem preparat:

A les 12:30 h a la Plaça Hort dels Corders.

• Concert d’Arrel, amb Miquel Gil i Noelia Llorens “Titana”

Acte coorganitzat per l’Acció Cultural, Ajuntament de Castelló i Castelló per la llengua.

A les 16:30 h a la Plaça de la Independència

• Trobada de Muixerangues i Manifestació amb el lema Ara i sempre, Som País Valencià!

A les 19 h a la Plaça de Bous de Castelló

• Concert Mural Sonor, amb les primeres col·laboracions:

Pell. Mireia Vives, Borja Penalba, Ana Zomeño, Andreu Valor, Laura Esparza i Carlos Esteban, Xiomara Abello, Marina Alcantud, Abraham Rivas, Carles Pastor, Maria Faubel, Alba Terol, Hugo Mas, Josep Lluís Notari, Dr. Dropo, Mireia Tortosa, Toni de l’Hostal.

Veta. Tardor, May Ibañez, ESTHER, Estela Tormo (Júlia), GEM, Carles Caselles (Smoking Souls), Sandra Monfort, Aitor Estan (Inèrcia).

Carrer. Banda No Falla, Tesa, Herba Negra, Novus, Mafalda, Maluks, Funkiwis.

Més sorpreses pròximament. Per a la compra de les entrades https://bit.ly/EntradesPlaçadeBous

Rutes d’autobusos

–Sud i Centre del País Valencià: Alacant, Alcoi, Castalla, Crevillent, Elx, Pedreguer, Alzira, Bétera, Gandia, Ontinyent, Sagunt, València. Preu 10€

–Nord del País Valencià: Albocàsser, Almenara, Alcalà de Xivert, l’Alcora, Almassora, Atzeneta, Benicarló, Benicàssim, Betxí, Borriana, Cabanes, La Vall d’Uixó, Morella, Nules, Onda, Orpesa, Torreblanca, Vilafranca, Vila-real. Gratuït

Si vols vindre amb autocar, posa’t en contacte a través del correu electrònic autobusos@acpv.cat o el telèfon 963 15 77 99.

T’esperem el 7 de maig, #TornemACastelló