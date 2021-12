Posted by

Fundació Pasqual Maragall, 23 de desembre de 20q21

Aquestes festes la nostra presidenta, Cristina Maragall, ha visitat a socis i sòcies com tu per conèixer quins són els vostres desitjos i què us mou davant l’Alzheimer.

Descobreix el desig del Salvador en aquest vídeo:

Gràcies al teu suport farem d’aquest desig una realitat i esperem complir-ne molts altres.

I tu, S.D.R.C.A., quin és el teu desig davant l’Alzheimer?

Comparteix-lo amb nosaltres a desitjos@fpmaragall.org per guiar-nos en la nostra missió.

De tot cor, bones festes!