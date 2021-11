OXFAM Intermón, 17 de novembre de 2021

Volem convidar-vos a la trobada online que tindrà lloc el dijous 25 de novembre, a les 18.00 h.

Connectarem directament amb Síria, des d’on Mati Gomis-Perez, responsable d’Oxfam al país, ens parlarà de la situació que viu en el seu dia a dia una població durament impactada per la COVID-19, el canvi climàtic i els conflictes, i en la qual 6,6 milions de persones estan actualment en una situació de fam extrema.

Aquesta trobada també comptarà amb la participació de Pilar Orduña, responsable d’emergències a Oxfam Intermón, que ens ajudarà a entendre millor les causes del fet que avui dia 155 milions de persones, és a dir 20 milions més que l’any passat, visquin sense tenir gairebé res per menjar, o sense saber si ho podran fer l’endemà.

Amb la vostra ajuda, actuem de forma urgent a molts d’aquests llocs, com per exemple Síria, i volem explicar-vos com ho fem i donar resposta a les teves preguntes en un acte que organitzem només per a un grup reduït de persones.

TROBADA ONLINE: “Com evitem més morts per fam a Síria”

Dijous 25 de novembre, a les 18.00 hores

Durada: 45 minuts

Les places són limitades. Requereix inscripció prèvia.

Si voleu continuar col·laborant per evitar que més famílies passin fam, podeu fer una transferència al compte 2100-0765-80-0200210940 – ES21, o al codi BIZUM 33352 a través del mòbil.

