La intimitat protagonitza el número de ‘Dialogal’ d’aquesta primavera

Fragmenta Editorial, 26 de març de 2021

En un moment en què els límits entre l’espai públic i els mons íntims es desdibuixen, la revista Dialogal publica el seu número 75, corresponent a la primavera de 2021, que tracta la qüestió de la intimitat. La revista inclou, entre d’altres, articles d’Íngrid Guardiola o Eudald Vendrell i entrevistes a Mafrta Insúa, Bruna Cusí, Sílvia Tarragó o Ferran Busquets.

Per començar, hi reflexiona Clara Fons i Duocastella, la directora de la revista, a l’editorial (“Intimitat vigilada”), per a la qual conèixer i construir la identitat des de la solitud privada és encara necessari. També la secció La Mirada de Jesús G. Pastor, a través de la imatge, convida a anar cap endins si el que volem és, precisament, “abastar els núvols”. Laia de Ahumada dona a conèixer què vol dir sobreviure al carrer, en un moment en què tots ens hem tancat a casa, en la seva entrevista a Ferran Busquets, director d’Arrels.

Eudald Vendrell, president de Justícia i Pau, parla de drets humans en temps de pandèmia, al Recerca. La filòsofa Íngrid Guardiola comparteix alguns apunts sobre la intimitat, la confessió i el secret. També es recull com Stella Rahola va convertir en art l’experiència del primer confinament.

Aquest número de Dialogal inclou una entrevista amb Marta Insúa, presidenta de la Secció de Drets de la Propietat Intel·lectual i Drets d’Imatge de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, que revela algunes claus sobre el dret de preservar la intimitat a les xarxes. També es publica un diàleg de l’actriu Bruna Cusí i la psicoanalista Sílvia Tarragó, que parlen de l’experiència de posar en joc la pròpia intimitat en la professió, moderades per Míriam Cano. Al seu torn, al Clau de Volta, Sàgar Malé posa en valor la vida íntima de les persones a través dels paisatges sonors.

En aquest número s’estrena una nova secció a càrrec de Jordi Pigem, en la qual es pregunta què és un “món amb ànima” (el lema de Dialogal) i com té cabuda en les nostres societats actuals. Dídac P. Lagarriga s’endinsa en el món de la mística femenina en la seva secció de llibres, i a l’Espai Fragmenta s’hi parla del boc expiatori a propòsit de la novetat editorial Veig Satanàs caure com el llamp, de René Girard. Tot plegat, al ritme de les percussions cerimonials de l’Índia i el Japó, amb Jordi Urpí a l’A tempo, i amb el batec d’Orfeu i Eurídice portat a les històries del cinema del segle XXI, amb Joan Burdeus a la Filmoteca.

El personatge d’aquest número de Dialogal és Mohamed El Amrani, amb el seu activisme de combat, i a la secció Qüestionari hi descobrim l’esperit persistent de la trompetista Memi Sillah. Amb aquesta mateixa mirada enfora, la secció Cuina tracta la gastronomia solidària de Canpedró. Per la seva part, Xavier Melloni convida a servir-nos del llegat espiritual per construir el futur amb compromís. Finalment, la secció Petit Dialogal arriba carregada de recomanacions per acompanyar el creixement dels més petits, amb un article central a càrrec de la sociòloga Júlia Sánchez, on hi explica la vivència de la intimitat en la infància.

Dialogal, impulsada per AUDIR, és una revista publicada per Fragmenta Editorial des de fa un any. Es pot adquirir als quioscos o llibreries o per correu electrònic demanant-ho a dialogal@fragmenta.cat. També es pot obtenir la seva versió digital a través d’IQuiosc.