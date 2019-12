Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 16 de desembre de 2019

El domini sud-africà d’internet continua essent .za (Zuid-Afrika en afrikàans). Els bòers (pagesos en neerlandès) van arribar a Sud-àfrica fa més de 350 anys fins assolir el control d’aquest vast territori

Van atraure l’interès de persones europees de diverses nacionalitats (anglesos, alemanys,…). Els afrikàners sempre van tenir a ratlla els pobladors autòctons, sobretot negroafricans.

Antena dels Drets humans, va alliberar-se del règim de segregació racial (apartheid, afrikàans) poc després de la caiguda del règim comunista de la Unió Soviètica (1991)

Els presidents de Sud-àfrica des d’aleshores han estat Frederik Willem de Klerk, Nelson Rolihlahia Mandela. Thabo Mvuyelwa Mbeki, Kgalema Petrus Motlanthe, Jacob Gedleyihleskisa Zuma, i Cyril Ramaphosa (l’actual)

Quan era la principal economia africana (ara ho és Nigèria), Sud-àfrica és invitada per raons polítiques en el G20 (on s’hi manté) com l’únic país africà que hi és

Tot i que l’economia s’ha obert a totes les comunitats culturals, són encara els blancs que controlen bona part de les activitats econòmiques

Font: wikipedia